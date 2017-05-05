党报赞香港旅游资源丰富　内地游客转战深度游

（联合早报网讯）据明报报道，今年的内地“五一”劳动节三日假期，访港内地旅客录得49万人次，为五年来新高，亦是自2015年起连续第三年上升。内地官媒人民日报海外版发表署名文章，形容香港旅游市场开始回暖，但内地客游览香港方式出现明显变化。

文章题为《旅游市场回暖 消费模式转变 内地客赴港不再“买买买”》，指在“占中”等政治事件冲击下，香港旅游业遭遇了10年难遇的“寒流”，惟在香港政府和旅游业努力下，2017年香港旅游市场终于开始回暖。

不过文章表示，今年内地客游览香港方式出现了明显变化，不再热中于抢购，而更愿意深入街头巷尾品味香港，“今年‘五一’平均每日仅有约150个内地团访港，仅为往年高峰的一成；大多数游客选择了自由行。与此同时，相较于主题公园、太平山、黄大仙祠等传统景点，愈来愈多的游客开始选择能深入了解香港的‘文化游’、‘深度游’”。

文章认为，内地游客消费模式转变，意味香港应给旅游业做出新定位，不能再过多依赖“购物天堂”名头，而是要发展多元旅游产品，形容“香港地方虽小，旅游资源却丰富”。

文章又引述香港旅游界立法会议员姚思荣表示，香港中西文化汇聚、交通便捷，应好好加以包装，又说旧中区警署经活化即将开放，可形成一条旅游中轴线，串连兰桂坊、文武庙、天主教堂以至海味街，“香港旅游由一点变一线，沿线还可以吃九记牛腩、兰坊园猪扒捞丁、春回堂凉茶，感受香港百年历史和饮食文化的变迁”。

文章亦提到香港立法会财委会近日通过向香港迪士尼乐园注资54.5亿港元扩建一事，指园区数目及设施均会增加。

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