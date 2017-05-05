微信谣言转发大户80%是中老年人 专家：精神空虚是主因

（联合早报网讯）近期，有消息称“慈善富民大会”在“鸟巢”召开，参与者只需交纳10元就可在活动现场领取5万元慈善金。尽管多地警方很早就辟谣，仍有来自全国各地的受害人前往“鸟巢”，国家体育场也因此关闭。警方在现场对这些受骗者进行了劝返工作，一些受害者依然对这一骗局“深信不疑”，甚至要与劝说的家人断绝亲子关系。

据中国青年报报道，2016年微信官方后台的统计，中老年人每日发送微信消息次数达44次，正成为微信的活跃用户。与此同时，他们也正在成为微信朋友圈谣言的转发大户。调查显示，每个月转发五条以上谣言的用户，80%都是超过50岁的中老年人。

漏洞百出的谣言，为何能在中老年群体中流传甚广？中老年人为什么屡屡成为诈骗团伙的“猎物”？在接受记者采访时，多名专家表示，老年人成为受骗主体有精神空虚、从众心理、家庭等多方面原因。

前媒体人张敏有着长期的社会调查经验，接触过大量老人被骗的真实案例。他认为，“中老年人与子女长期分离，出现情感上的空虚，从而容易被人攻占，这种情感招数会让老人深信，甚至心甘情愿地掏钱被骗。”

华北电力大学法学教授方仲炳则认为，老年人对新媒介缺乏认识。“老一辈人对传统媒体的报道甚少怀疑其虚假，形成了惯性思维，以至于骗子拿着一份自己印制的非法出版物，他们就相信那是经过政府审批或者同意的。其实很多被害人心里已对骗局有所发觉，只是侥幸心理较重，非要水落石出才相信被骗”。

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