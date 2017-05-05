悉尼新机场周边房价或翻倍 受中国买家热捧

（联合早报网讯）据澳洲新快网援引《每日电讯报》消息，悉尼巴杰斯溪(Badgerys Creek)新机场将于2026年竣工，预计周边地区房价将会翻倍，因此，附近房产目前正受到中国开发商及本地投资者抢购。

据中国侨网报道，当地经纪人士表示，总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)本周宣布联邦政府将会自行承担机场建设之后，接到大量海外投资者以及“土地银行家”的电话咨询。房产投资专家称，机场附近30公里范围以内的房产将会暴涨。

《每日电讯报》了解到，西悉尼有2/3的居民支持建设新机场，认为机场能为当地带来就业的人数也与之相仿。

基建部去年12月委托进行的一次焦点小组调查显示，63%的受访者十分认同新机场对于“维持全球竞争力”的重要性，并认为新机场会为当地带来更大量的人员和企业。也有居民担心新机场会让当地生活和就业更为困难，但与2016年4月相比，人数比例从34%降至28%。

城市基建部长弗莱彻(Paul Fletcher)称，到2030年代初期，机场将会催生9000个岗位，并能吸引大量企业。

根据中文房产网站居外网获得的数据显示，中国买家对新机场附近“优先增长地区”的房产感兴趣程度去年增长了1500%。居外网通讯总监帕拉特(David Platter)称，需求只会持续上涨。他说：“我们了解到，好几个中国投资者正在机场附近寻找地块，用来开发或者等升值后再次出售。”

房产中介机构Ray White布林奇利(Bringelly)分部负责人鲍勃(George Bobb)也称，目前正在与大量中国开发商和本地投资者谈判，“大型开发商和民众投资者都有”。他说：“人们希望获利能够翻倍。”

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