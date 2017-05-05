两岸交流 林正义盼以智慧取代拳头

（联合早报网讯）台湾陆委会副主委林正义今天表示，希望两岸能正面发展，共同思考结构性合作关系，并期待双方运用智慧与创新词汇，取代“恶言相向的舌头”与“粗暴对待的拳头”。

据联合新闻网报道，针对今年是否能顺利参与世界卫生大会（WHA），他表示，过去8年台湾专业参与WHA，获得世界许多国家肯定，台湾今年能否参与是两岸关系下一阶段关键指标，也攸关国人健康权益，不应受阻碍。对岸需要谨慎处理，以免伤及两岸关系。

国立政治大学国际关系研究中心举办“两岸交流30年研讨会”，行政院大陆委员会副主委林正义上午出席研讨会并在致词时作上述表示。

他表示，总统蔡英文日前接受专访时提到，双方需要面对亚太新情势、两岸新问卷，并找出互动新模式，两岸关系不是单方可以主导，而是互动过程。

为此，林正义表示，希望中国大陆在两岸关系处理上能跳脱现有格局，有更正面发展，共同思考结构性合作关系。期待双方领导菁英、学术菁英、普罗大众、媒体、专家运用智慧与创新词汇，取代“恶言相向的舌头”与“粗暴对待的拳头”，以恒久忍耐，开展未来30年良性互动的两岸关系。

林正义也提到，两岸交流让彼此看到双方相同与差异之处，所以“求同存异”是历年政府共同词汇，也是两岸共同词汇。政府不怕两岸之间有艰困棘手议题，就怕先入为主、预设障碍，丧失妥善解决的空间与机会。

他表示，两岸关系很重要，台湾国际关系也同等重要，彼此互为标的。如果只有两岸关系没有国际参与，那样的两岸关系面貌是绝大多数国人不愿见到的。

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