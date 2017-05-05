中国国产大型客机C919首飞

文/顾功垒

中国国产大型客机C919今天下午2时在上海浦东国际机场首飞。

整个首飞大约持续一个半小时，飞行高度3000米，和平时的一万米飞行高空有别，试飞空域为江苏南通上空。

据《新民晚报》引述消息透露，首飞的科目包括平飞巡航、缓慢拉升油门、三向脉冲操纵、小范围滚转和协调侧滑等，共大约15个项目。

C919是中国自主知识产权的中短程商用干线飞机，对标波音737型和空客320机型，标准设计航程为4075公里，可执飞约四个半小时航程。

目前新加坡胜安航空执飞的重庆新加坡航线，采用的就是波音737机型。

C919目前获得全球570架飞机的订单，中国商飞计划到2019年共制造六架飞机完成试飞，意味着在此之前不会有批量生产。

C919首飞在中国民用航空史上具里程碑意义，但是专家认为，短期内它还不会给波音和空客带来直接竞争。

全球航空数据集团FlightGlobal亚洲执行编辑格莱格沃尔德隆（Greg Waldron）受访时告诉《联合早报》，就中国国内市场而言，C919对波音和空客的订单会形成一定影响，但从全球来看，C919还有很长的路要走。

他认为，C919要投放全球航空市场，要取得欧洲航空安全局（EASA）或美国航空管理局 （FAA）的适航证就已经很不容易，除此之外还要确保它非常可靠，飞行签派率（合理安排运行、航班正常）要至少达到99.7%，并要有服务全球客户的网络。

霍尼韦尔航空航天集团亚太区总裁林世伟认为，尽管短期内C919因为成本、适航证问题，没办法马上与波音和空客竞争，但中国的学习速度非常快，加之全球对航空服务的需求增加，这为世界航空市场提供了足够的发展空间，相信中国国产飞机最终可以和国际飞机制造商相媲美。

因受昨天降雨影响，今天上午云层过厚，C919的首飞时间由原本的早上10时改为下午2时左右进行。

为保障重大飞行任务，上海浦东机场今天下午1时至3时30分空域通行能力下降，民航华东地区管理局昨晚通报，决定在该时段内启动大面积航班延误红色预警。

中国国务院副总理马凯、上海市委书记韩正出席首飞仪式。（新加坡联合早报上海特派员顾功垒报道）

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