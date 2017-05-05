民政部：未经登记擅自以社会智库名义开展活动的组织将被取缔

（联合早报网讯）近日，中国民政部、中宣部、中组部、外交部、公安部、财政部、人社部、国家新闻出版广电总局、国家统计局联合印发《关于社会智库健康发展的若干意见》。意见指出，对社会智库实行分类登记，双重管理，综合监管，未经民政部办理社会组织登记的社会智库，不得以社会智库名义开展活动。

据澎湃新闻报道，5月5日，记者从民政部了解到，对未经社会组织登记、擅自以社会智库名义开展活动的非法组织，民政部门将依法予以取缔。对社会智库违反法律法规的其他行为，有关部门将依法进行查处。

民政部社会管理局巡视员李波表示，社会智库目前面临不少困难和问题，主要表现在，扶持发展和规范管理社会智库政策不健全，缺乏参与决策咨询的制度性安排，功能作用没有得到充分重视，社会智库自身发育不全，资金短缺，人才匮乏，一些社会智库行为不规范，对外交流合作监管不到位。

李波介绍，对社会智库实行民政部门和业务主管单位双重负责管理体制，民办社科研究机构由省（自治区、直辖市）社会科学界联合会担任业务主管单位，并由省级人民政府民政部门进行登记。其他社会智库由其活动涉及领域的主管部门担任业务主管单位。未经民政部门办理社会组织登记的社会智库，不得以社会智库名义开展活动。

社会智库在开展涉外交流与合作，创办发行刊物，开设网站，开立微博、微信之类的社交账户等应当依照有关规定办理审批手续。在举办重要业务活动、依法接受境外捐赠资助、重大宣传活动、举办大型论坛和会议等重大活动要向业务主管单位报告。

李波称，对未经社会组织登记、擅自以社会智库名义开展活动的非法组织，由民政部门依法予以取缔。对社会智库违反法律法规的其他行为，由有关部门依法查处。对于社会智库公开信息不规范，应公开不公开、公开不及时、公开不准确的，由民政部门约谈其负责人责令改正，对拒不改正的，依照有关规定列入社会组织异常名录。

李波表示，目前正探索建立智库第三方监督机制，建立健全社会智库第三方评估机制，鼓励支持新闻媒体、社会公众对社会智库进行监督。

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