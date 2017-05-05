武术名将联合发声指责徐晓冬言论 劝其“回头是岸”

（联合早报网讯）针对连日来愈演愈烈的“徐晓冬挑战中国传统武术”事件，5日，包括2008年奥运会武术散打冠军秦力子在内，十余名武术名将联合发表了3000多字的声明。该声明指责徐晓冬言论，称其不仅是个人炒作，更是对民族的侮辱，对中国武文化的亵渎。

据中新网报道，日前，一场不到25秒的比武大赛刷屏网络。这场备受关注的比赛，胜者一方是号称“中国综合格斗MMA第一人”的徐晓冬，而负者一方则是雷公太极掌门雷雷。此事经媒体报道，引发舆论连日来的关注。

对此，5日，包括08年武术散打奥运冠军秦力子、中国武术散打世界冠军孟欣、冯玉芳、吴姣、中国精武门综合格斗职业联赛创始人大象等十余名武术名将联合发表了题为《中国武术是国粹，不容挑衅，更不惧挑战》的声明。

声明指出，对徐晓冬起初挑战太极中的一些传人的行为，他们大部分均抱着支持的态度，因为徐晓冬阐述了很多事实：中国武术界，有很多人打着各种大师的名义，行走于江湖之上，以神秘的面纱，来博取众人的眼球。包括发力扔人于丈外，拿着气球发功可以让人乱蹦乱跳，实在是侮辱了中国功夫。

不过，声明也指出，此事存在炒作嫌疑。发展到后来，自雷雷太极完败之后，徐晓冬又挑战一龙、挑战马云的保镖、挑战邹市明，这个就脱离了原来的意义，由打假变成了炒作。声明称，徐晓冬在炒作中偷换概念，其中之一是，“散打不属于中国武术”。

此前，徐晓冬曾说，太极派出的弟子，都是散打出身的，不能代表太极，更不能代表中国武术。声明指出，这个说法，只要对中国武术稍微有常识的人，都不认同。因为，武术散打是中国武术不可分割的一部分。

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