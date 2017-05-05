南京已有12家五星级酒店停售鱼翅菜品

（联合早报网讯）记者从江苏省餐饮行业协会获得证实，南京市内已有12家五星级酒店全面停售鱼翅类菜品。高档宴席“无翅不成宴”的“规矩”正在悄然被打破。

据澎湃新闻报道，鱼翅曾经是各大星级酒店展示档次的传统菜肴，也因其高昂的价格一度被视为“高端宴席”的象征。

澎湃新闻记者先后采访了南京索菲特钟山高尔夫酒店、香格里拉酒店、绿地洲际酒店、万达希尔顿酒店等多家高等级星级酒店，酒店方均表示已经停售了所有鱼翅类菜品，不会再售。据统计，南京已有12家五星级酒店全面停售了鱼翅类菜品。

在采访过程中，南京苏菲特钟山高尔夫酒店的市场负责人裴女士告诉记者：“目前到酒店消费的客人很少会提到要鱼翅了，更不会根据有没有鱼翅来判断我们的菜品档次和烹饪水平。”

“鱼翅的停售不代表着会被其他所谓‘高端’食材取代，而是消费者有了更科学的选择。”江苏省餐饮行业协会常务副会长于学荣告诉记者，2012年之前，南京餐饮行业市场每年消耗的鱼翅量大约在50吨左右，而现在的年消耗量已经不到1吨。

“除了对廉洁消费的倡导以及对野生动物的保护，很大程度上也取决于消费者需求的转变。”于学荣说，相比于所谓的“高端消费”，现在更多的人看重的其实是“品质消费”，也就是对于传统食材品质的重视，比如肉类这样大众化的食材，其饲养方式、质量安全等等因素，已经成为了影响消费者科学选择的重要因素。

“餐饮企业要承担一定的社会责任，消费者也有‘回归自然’的消费需求，这也是供给侧和需求侧的同步改革。”于学荣说。

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