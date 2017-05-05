丹麦：正研究生蚝出口中国的可行性

（联合早报网讯）丹麦环境和食品部长伊斯本·伦德·拉尔森今天(5日)表示，在得知中国社交网络掀起“生蚝热”之后，丹麦政府已经开始研究丹麦生蚝出口中国的可行性。

据新京报报道，拉尔森在丹麦驻华使馆召开的发布会上表示，中国与丹麦之间没有生蚝出口的协议，因为中国与外国的水产品进口协议是一个物种一签。这也意味着，中国消费者短期内还不能买到丹麦的生蚝。但在中国的“生蚝热”后，丹麦政府正在研究入侵的太平洋生蚝如何影响环境，并从环保的角度确定可供出口的产量和分布情况等信息。可以确定的是，今年年内，丹麦政府会就生蚝是否能出口出具一份报告，从实际操作角度推动这一事件取得进展。

拉尔森表示，目前，丹麦生蚝出口中国还没有“时间表”，但丹麦有一个完善的系统来保障食品安全，如果丹麦生蚝未来出口到中国，丹麦也一定能保障生蚝的食用安全。

此外，记者从丹麦驻华使馆获悉，尽管没有推出“生蚝签证”，但为配合“中丹旅游年”，丹麦政府决定简化中国个人旅行者赴丹麦签证的程序。这包括，取消送签材料中对于“在丹麦接待方”要求，与此同时，最新的签证决议也已将中国护照持有者整体上调至最高的第一序列。对于中国旅行社而言，团体赴丹麦签证的材料得到简化，处理时间也同时缩短。在今年，西安、深圳和福州会新设立三家丹麦签证申请中心，届时丹麦在中国将有12 家签证中心。2016 年，成都、杭州、济南、南京和沈阳分别设立了丹麦签证申请中心。

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