台立法院前秘书长林锡山收贿一审判16年

（联合早报网讯）台湾立法院前秘书长林锡山，被控在2012年至2015年间接受网远科技公司负责人李保承请托关说，透过立法院科长陈亮吟居中联系，在高铁上和林锡山办公室交付贿款共3950万元（新台币，下同），泄露底标价格协助网远取得23件标案，台北地方法院定今一审宣判，依收取回扣、财产来源不明等九罪，判林锡山16年有期徒刑、褫夺公权六年。全案可上诉。

自由时报报道，林锡山去年1月起即被羁押至今，今依林锡山的意愿，提讯林到庭聆判，林听判后不发一语。

林锡山在审理期间只承认职务上行为收受贿赂罪、泄露民意汇流招标案的秘密、财产来源不明罪，不承认收取回扣、违背职务收取贿赂、洗钱罪。

全案13名被告，包括林锡山、林妻刘馨蔚、立法院秘书室科长陈亮吟、资讯处前处长陈露生、科长高振源、科长王文龙、承办员苏百惠、分析师蔡望怡、秘书蔡槟全；网远科技负责人李保承、业务经理林明玉、登记负责人萧月妮、会计萧月如。

北检起诉认定，林锡山在立法院秘书长任内，长期主导立法院电脑软硬体设备招标案，从2012年到2015年间，收受网远李保承3950万元回扣，指使立法院资讯处长陈露生等下属，向网远透露标案规格与底价，协助网远取得标案。检调监控时发现，相关共犯在电话中，以代号“蝴蝶蜜蜂”“大黄蜂”称呼林锡山。

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