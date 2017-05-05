快鹿集团涉集资诈骗 上海警方立案侦查

（联合早报网讯）中国P2P理财公司快鹿集团爆发兑付危机超过一年后，上海警方对该集团作为一个整体刑事立案。快鹿涉嫌罪名是集资诈骗，较之去年针对快鹿下属部分融资平台的“非法吸收公众存款”更加严重。

财新网今天（5日）报道，快鹿案受害人（报案人）近日出示了上海市公安局长宁分局发给他们的多份立案告知书。 根据这些加盖有该分局公章的文件，警方以涉嫌集资诈骗，对快鹿投资集团有限公司立案；以涉嫌非法吸收公众存款罪，对快鹿系的东虹桥融资担保有限公司立案侦查。

警方此次还将快鹿系的上海玖玖互联网金融信息服务有限公司等三家理财平台列入立案侦查范围。

目前，快鹿集团实际控制人施建祥仍然外逃，国际刑警组织尚未对施建祥正式发布通缉令。

快鹿集团从2014年开始，先后通过十余家理财平台吸收公众存款。2016年3月，由于快鹿集团投拍的电影《叶问3》被曝票房造假，30亿（人民币，下同）预期票房成为泡影，快鹿集团及其下属平台随后爆发兑付危机，资金缺口在3亿元，其实际控制人施建祥请辞。

2016年9月，上海警方对快鹿系最重要的三家平台——上海金鹿财行财富投资管理有限公司、上海当天资产管理有限公司和上海中海投金融控股集团有限公司立案侦查。

据凤凰财经消息，截至2017年2月，快鹿案件总共牵涉债权人7万余人，现今未兑付人数为3万余人，快鹿旗下平台金鹿、当天未兑付金额为131亿左右，中海投未兑付金额为1.9亿左右。快鹿集团从2016年3月底爆发兑付危机以来，用经侦追讨回的集团应收账款等资金合计仅兑付了7亿元。

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