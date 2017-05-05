中共密集调整省级纪委“掌门人”刘建超任浙江省纪委书记

（联合早报网讯）中共高层近几天连续从中央空降省级纪委“掌门人”。中纪委国际合作局局长刘建超任浙江省纪委书记，中纪委办公厅主任施克辉任广东省纪委书记，中央纪委案件审理室主任罗东川任新疆维吾尔自治区纪委书记，国家食品药品监督管理总局副局长滕佳材任青海省纪委书记。

其中，53岁的刘建超曾是中国外交部最年轻的发言人，也是在位时间最长的发言人，一些记者也将刘建超视为最具亲和力的新闻发言人。如今，刘建超以纪委书记的身份进入浙江省领导班子，再次为外交系统官员开辟新的仕途晋升之路。

刘建超1987年从英国牛津大学国际关系专业毕业后进入外交部，1992年担任外交部团委书记。1998年，刘建超升任新闻司参赞，2000年至2001年担任中共辽宁省兴城市委副书记，2001年至2009年任新闻司副司长、司长、外交部发言人。从2009年开始，刘建超先后担任中国驻菲律宾大使和驻印度尼西亚大使，2013年11月升任外交部部长助理。

2014年12月，外交部原部长助理兼礼宾司司长张昆生落马，外交部新闻司司长秦刚被紧急调到礼宾司司长“救火”，刘建超以部长助理的身份兼任新闻司司长。

2015年9月，刘建超离开了工作28年的外交部，调任国家预防腐败局副局长、中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室负责人、中央纪委国际合作局局长。这一任命不仅让刘建超从正局级升为副部级，也使他成为首位转到纪检系统任职的外交部高官。

在刘建超之前，外交部部长助理大多有两种去向：升为外交部副部长或出任驻重要国家的大使。比如现任外交部长王毅、副部长张业遂、程国平、刘振民等，都曾由部长助理升任副部长，曾担任部长助理的乐玉成和马朝旭，如今担任分别担任中国驻印度大使和驻澳大利亚大使。

刘建超调任纪委系统一年多来，工作成效相当显著。2015年4月以来，中国以红色通缉令的方式，在全球范围追捕100名贪官。如今，100名“红通犯”中已有40人被抓回。

北京有关人士分析，中国国际追逃的效果显示，刘建超在纪委系统打响了第一炮，说明高层将他从外交部调到纪委系统是一个正确的选择。刘建超这次出任浙江省纪委“掌门人”，既是对他工作成绩的肯定，也为他今后的仕途开辟了更大的空间。加上年龄优势，刘建超有可能继续成为从外交转向内政的高官典范。

与刘建超同时到省级纪委履新的，还有中纪委办公厅原主任施克辉和中纪委案件审理室原主任罗东川。

施克辉今年56岁，曾长期在浙江省工作，担任过中纪委副书记赵洪祝的秘书，今年3月刚从浙江省副秘书长调任中纪委办公厅主任。罗东川今年52岁，担任过最高人民法院审判委员会委员、民事审判第四庭庭长等职务。

今年以来，中共省级纪委书记调整频繁，已有12省区市省级纪委书记发生变动。新任纪委书记都从外地交流任职，其中五人属于异地交流任职，七人从中央“空降”地方任职。

按照中共中央在2014年修订印发的《党政领导干部选拔任用工作条例》，党政领导干部要实行交流制度，交流的重点包括县级以上党政“一把手”和纪委书记。

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