中国国产大型客机C919成功首飞

（联合早报网讯）中国国产大型客机C919今天下午在上海浦东国际机场成功首飞，标志着中国在大型客机项目上取得重大突破。

受访的航空业者和学者指出，长远来看，C919必须攻克工程技术挑战，取得欧美适航证，并拥有世界级的全球客机售后服务网络，才能成为世界范围内具竞争力的客机制造商。

今天的试飞进行了79分钟，C919在上海浦东国际机场第四跑道起飞，随后在江苏南通空域试飞，飞行高度3000米，最大时速每小时315公里，完成平飞巡航、缓慢拉升油门等15个试验项目。

中国国务院副总理马凯、中共上海市委书记韩正出席首飞仪式，当C919着陆后，约4000名现场嘉宾欢呼。

作为中国自主知识产权的中短程商用干线客机，C919对标波音737型和空客320机型，标准设计航程为4075公里，执飞四五个小时的航程。

波音公司去年曾预测，未来二十年全球将需要约3万9620架新民用飞机，总价值达5.9万亿（美元，下同，8.3万亿新元），中国在交付量和价值上都占比约17%。

C919目前的全球订单量为570架。中国商飞计划以每年两架的速度、到2019年共制造六架飞机以开展试飞，意味着在此之前不会有批量生产。

全球航空数据集团FlightGlobal常驻新加坡的亚洲执行编辑格莱格沃尔德隆（Greg Waldron）今天受访时向《联合早报》指出，就中国国内市场而言，C919对波音和空客的订单会形成一定影响，不过从全球来看，“C919还有很长的路要走，不会马上（对波音和空客）带来直接竞争”。

他认为，C919要投放全球市场，获颁欧洲航空安全局（EASA）或美国航空管理局 （FAA）的适航证已经很不容易，除此之外还要确保它非常可靠，飞行签派率（合理安排运行、航班正常）要至少达到99.7%，及面向全球的客户服务网。

中国民航总局副局长李健上个月底在上海透露，作为中欧双边航空安全协定磋商过程中的一部分，C919正在接受EASA的适航审定。至于需时多久，欧洲航空安全局局长帕特里克基表示“很难估计”。

英国牛津大学赛德商学院讲师马克斯潘（Marc Szepan）向本报指出，这个消息为C919进入欧洲和认可EASA适航证的其他国家打开了大门，但它攻入美国市场的路径目前尚不清晰。

这名前航空业者认为，即使是波音或空客这类经验老道的飞机制造商，近期试飞一些新机型时都发现了主要问题，因此对于中国商飞这个新手来说，生产六架飞机进行数千个小时的试飞，“不发现问题才令人诧异”。

此外，C919除了要面对走上全球的挑战，国产化率不高受到网友质疑。

据闻，该机型当前的国产化率超过50%，有网友认为它更像“中国组装”，而非“中国制造”。

针对此，新加坡亿达宇航集团董事长吴一贤向本报指出，飞机制造的关键不是在于谁生产而是谁设计和拥有其知识产权，“无论是波音、空客还是中国商飞，他们完成整架飞机设计，包括每个系统的技术规范，确保设计方案的安全合理性，控制成本，再承包给系统供应商。”

C919全套飞机起落架和飞机的环控制系统，都由亿达宇航集团和德国Liebherr Aerospace供应。

机轮和碳刹车、电传飞控系统由霍尼韦尔在华的合资公司提供，该公司还提供辅助动力系统和大数据导航包，用于降低航班延误、提升运行表现，降低运维成本。

霍尼韦尔航空航天集团亚太区总裁林世伟（Steven Lien）认为，中国的航空电子制造业发展迅速、学习速度非常快，加之全球对航空服务的需求增加，为世界航空市场提供了足够的发展空间，相信中国国产飞机最终可以和国际飞机制造商相媲美。

上海飞机设计研究院工程师韦树辉也乐观预计：“我相信（C919）很快能和波音和空客竞争。”

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