蔡英文：期待台新“更积极主动”深化联系

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文接受外媒采访时说，台湾和新加坡关系稳定良好，但她仍期待双方未来“更积极主动”地深化联系，例如两地智库增进合作，协助正在推动“新南向政策”的台湾，了解和拓展东南亚及南亚市场。

蔡英文今早在总统府接受“新南向”政策目标国的媒体圆桌访问。她在回应《海峡时报》提问时形容：“（台新）长期享有稳定关系，尽管双方保持低调，这个关系仍良好、健全”。

不过，用英语受访的蔡英文也期望两地“更积极主动”（proactive）地深化关系，但她也承认，双方如果“更加积极主动，敏感问题（sensitivities）将随之而来”，到时双方得研究如何共同应付这些问题。

新加坡四年前与台湾签订“台新经济伙伴协议”（ASTEP），是东南亚唯一与台湾签订自由贸易协定的国家。新加坡目前是台湾第五大贸易伙伴，去年双向贸易总值达237亿美元（约333亿新元）。

与此同时，新台官方往来多年来始终低调。去年11月，由商业船运公司负责运送的九部新加坡装甲车及装备，在台湾举行例常海外军训后启程运回国途中，停靠香港时被当地海关人员查扣，让新台之间鲜少被提及的军事联系突然成了焦点，也触动中国大陆的敏感神经。

去年上台后力推“新南向政策”的蔡英文认为，新加坡位处东南亚，台湾可借助新加坡与区域国家互动的丰富经验，学习和亚细安打交道。她说：“我相信你们的智库能同我们合作，尤其是当我们在制定策略时，能更了解这个区域。”

“新南向政策”是蔡英文去年上台后推动的新计划，第一年预计耗资42亿新台币（约2亿新元），力求从经贸合作、人才交流、资源共享和区域链结四大面向，深化台湾与东南亚、南亚、澳大利亚和新西兰共18国的交流合作及伙伴关系。有分析认为，具有台独倾向的蔡英文推动“新南向”的根本用意，是取代“西进”大陆市场，但她今天强调，新南向“非关地缘政治，而是经贸事务”。

即将在5月20日庆祝执政满周年的蔡英文，近来频频接受海内外媒体访问，宣传政绩的意图浓厚。她所属的民进党中央昨天起也召开系列记者会宣扬执政表现，包括使经济稳定复苏、逐步改善各项产业经济发展的环境等。

谈到执政周年，蔡英文今天说，“这是不寻常的第一年”，“因为难得有总统要在任期第一年就试图完成那么多计划”，包括引起部分军公教强烈反弹的年金改革。她为自己辩护说，政府推行改革的“决定正确，执行方式也正确”，她也捍卫自己的领导力“没有问题”。她说：“最重要的是你必须坚定、诚实，因为这是为台湾长远利益着想。”

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