两岸交流展望 台学者看法分歧

（联合早报网讯）亚太和平研究基金会执行长林文程昨日表示，今年虽然是两岸开放探亲交流30周年，他对未来两岸关系的发展却是“审慎悲观”，因在大陆召开十九大之前，台湾议题并非北京方面优先处理的选项；台湾健行科大企管系教授颜建发则认为，台湾不必拘泥在两岸关系，若中国没有交流意愿，就“先把它晾在那”，不用勉强为之。

台湾《自由时报》报道，林文程等学者出席由政大国关中心主办“两岸交流三十年研讨会”，林文程表示，北京方面对台湾的态度会越来越傲慢，因“他们认为时间站在他们那边”；林认为，台海两岸当前的停滞状况对习近平来说“未尝不是好事”，因此他对未来的两岸关系发展是比较悲观的。

颜建发则说，当前两岸关系停滞是因为中国大陆“把门关起来”，既然目前无法在两岸关系上有任何进展，不如“死了这条心”，蔡英文政府好好建立与其他国家的关系，去开发“中国之外的大千缤纷世界”，与美日等友我国家发展关系，可以“做一分得两分”。

曾在马英九政府时代担任亚太和平研究基金会董事长的淡江陆研所教授赵春山表示，台湾这次若无法参与世卫大会（ＷＨＡ），不仅会伤害台湾人民情感，对两岸关系也是双输，呼吁尚未对此事有任何回应的大陆应“三思”。

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