云南管控无人机黑飞新规 举报奖励增至1万

（联合早报网讯）5月5日，云南省制定出台了新的奖励措施，把群众举报奖励从此前的1000元提升至1万元（人民币，下同）。

据中国央视报道，今年5月1日黄金周期间，昆明机场发生一起无人机“黑飞”事件，导致机场两条跑道北端停止降落近半小时，28个航班备降、4个航班返航，后续10个航班积压，6000名旅客的出行受到影响。据官方统计，今年2月以来的三个月内，云南昆明、文山等地多个机场连续发生无人机“黑飞”扰机事件，仅昆明机场就已经发生6起，最严重的一起无人机距离飞行中的客机仅有50-70米。

昆明机场介绍，为保护航空安全，每个机场都设有净空保护区。昆明机场的净空保护区范围为距跑道中心线两侧各10公里，跑道外各20公里所组成的1028平方公里的矩形区域，涉及昆明市7个县区，这些区域内严格禁止无人机“黑飞”。

目前，云南省在提高举报奖励的基础上，加强了巡查和宣传力度，并将通过建立电子围栏，使用雷达监测无人机“黑飞”等高科技手段防止无人机“黑飞”。此外，根据中国相关法律规定，无人机“黑飞”将会被处以五日以上十日以下拘留，情节较重的，处十日以上十五日以下拘留和2万元以上10万元以下的罚款。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅