大火箭运抵文昌发射场 6月发射实践十八号卫星

（联合早报网讯）据中国航天科技集团公司一院消息，中国第二发长征五号运载火箭目前已安全运抵海南文昌，这标志着长征五号第二次飞行任务进入全面实施阶段。

新华社报道，长征五号在运抵中国文昌航天发射场后，将按计划展开发射前各项测试准备工作，计划于今年6月搭载中国自主研发的实践十八号卫星升空。

报道指，长征五号运载火箭是中国目前技术难度最复杂、运载能力最大的新一代运载火箭，在长征五号首飞之前，中国运载火箭的芯级直径多为2.25米或3.35米，而长征五号的芯级直径达5米。

长征五号运载火箭由中国航天科技集团公司一院抓总研制，主动力采用液氢、煤油、液氧等无毒、无污染推进剂。新型大推力液氢液氧、液氧煤油发动机给长征五号提供了强大动力，起飞推力达到千吨级，地球同步转移轨道运载能力达到14吨级，近地轨道运载能力达到25吨级，相当于两辆大客车的重量。

2016年11月3日，长征五号在中国文昌航天发射场首飞成功。这被业内视为中国从航天大国迈向航天强国的重要标志，使中国火箭运载能力跃居世界前列。

此次第二发长征五号再飞天，将进一步考核它的关键技术，积累可靠性数据，也为今年下半年执行嫦娥五号月球探测器发射任务提供技术支持。

另据中国航天科技集团公司五院通信卫星事业部介绍，长征五号此次搭载的实践十八号卫星应用了量子通信、新型霍尔电推进等系统，将对中国承载能力最大的新一代通信卫星平台——东方红五号卫星平台进行关键技术在轨试验验证。

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