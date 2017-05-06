“格斗狂人”徐晓冬原订赴台 “有困难”无法成行

（联合早报网讯）中国大陆“格斗狂人”徐晓冬原订8日赴台湾从事武术交流，但遭遇困难无法成行。他表示，纯粹想赴台以武会友、吃海鲜和蚵仔煎，不能去有“很多阻力”，但会一直争取到成行为止。

台湾联合新闻网报道，北京MMA（综合格斗）教练徐晓冬4月27日在比武中花不到20秒击倒成都太极拳师魏雷，引起广泛关注。他随后与台湾健身专家陈之汉相约见面，最初安排5月4日赴台，之后改8日出发。

但知情人士5日晚间透露，徐晓冬因来不及赶办商务入台证且赴台“有困难”，暂时无法成行，不排除有机会再造访台湾。此外，徐晓冬原订7日上午公布未来武术交流安排的记者会也临时取消。

徐晓冬5日在北京受访时说，与陈之汉相约单纯是以武会友，想和他聊天，看看拳馆并接触台湾传统武术及爱好者。“我们正正常常地、乾乾净净地去，我觉得没有毛病，我必须去。”

从未到过台湾的徐晓冬表示，除与陈之汉见面，最期待台湾美食，想吃烤海鲜、蚵仔煎和卤肉饭。

但他坦言，此行一波三折，无法成行有很多阻力，“有好多压力没办法去，但是我一定要去”。这次赴台计划失败，自己会透过正常途径并遵守法律重新申请办证，订好的机票会一直延期，直到成行为止。

徐晓冬说：“如果我去，是代表我堂堂正正，没有任何其他的问题。如果我不去，那就有很多人会说‘那你为什么又突然不去了？你是不是受到了压力？你受到了什么样的压力不去了？’”

徐晓冬击败魏雷后四处“约战”，挑战大陆禁止私自“约架”的红线。被问及官方是否有施压，他说，官方不会这么做，“因为我合理合法，官方也会让我去，没问题的”。

谈到为何如此坚持，徐晓冬说，自己是39岁的“屌丝”（泛指人生输家，意近‘鲁蛇’），只当了网路红人7天。“我屌丝的时候性格就这样，就是一件事我要做就是要做了。大家都不乐意做，我就做。”

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