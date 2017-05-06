北京市委常委杜飞进兼任北京市委宣传部部长

（联合早报网讯）据北京市政府官方网站“首都之窗”市领导栏目近日更新后的信息显示，新任北京市委常委杜飞进已兼任北京市委宣传部部长。

据澎湃新闻网报道，杜飞进，男，汉族，1960年9月生，浙江东阳人，1984年2月入党，1987年7月参加工作，北京大学经济法专业研究生毕业，法学硕士，法学博士，高级编辑。现任北京市委常委、宣传部部长。

曾任人民日报社理论部经济组副组长、组长，理论部副主任，发行出版部主任，教科文部主任，政治文化部主任，新闻协调部主任，人民日报社副总编辑，光明日报社总编辑。

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