国泰空少执勤后酒店内猝死 死因未知

（联合早报网讯）国泰航空一名空少早前在一班飞往瑞士苏黎世的航班执勤后，在当地的酒店内猝死。有前线人员透露，该名空少本来相约同事在入住酒店后吃饭，后因身体不适缺席，最后被发现在房间内突然死亡。

香港01网站报道，有国泰的前线人员透露，不清楚该名空少死因，但他颇年轻，只入行数年。对于有指空少是因为近日商务舱转换新服务流程，怀疑工作量增加致死，有前线人员指，商务舱的新服务流程正于不同航班陆续试行，但不包括死者执勤的航班。

不过有前线人员同时指出，新服务流程下，空勤人员需向客人提供餐点个人化服务，但人手与以前相同，维持每班长途机只有四至五名员工，服务约50名客人，增加员工压力及工作量。

国泰发言人回覆指，对一位机舱服务员于外站不幸离世感难过，向亲属致慰问，现阶段首要向员工家属尽力提供所需支援及协助，国泰机舱服务部员工已陪同亲属前往苏黎世，协助处理有关手续及事宜，也会为其他执勤职员提供情绪辅导。发言人说，根据记录，该名员工于执勤苏黎世航班前，有数天休息。

报道指出，今年国泰正处艰难时期，因对冲燃油投资失利，由前年赚取60亿元（港元，下同）变为去年倒蚀5.75亿元，公司早前宣布需减省管理层成本30%，以及展开为期3年的企业转型计划“救亡”。有前线人员坦言，虽公司说明不会向前线开刀，但仍担心影响空勤人员的外站津贴，加上明年起经济舱座位将增加，冀公司明白前线员工需要资源及士气。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅