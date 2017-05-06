国民党主席选举政见会 吴敦义：以蒋经国为师

（联合早报网讯）国民党主席候选人吴敦义在今天的第二场电视政见发表会中，再度推销他的重返执政“胜利成功方程式”，强调自己当年担任党秘书长，让国民党在2008重新拿回政权，这个方程式在2020大选同样可以继续使用。

台湾《自由时报》报道，吴敦义表示，当年他的“胜利成功方程式”，就是重建活化党的基层小组，强化在媒体上的论述，并挑选最好的领头羊，这就是立委选举大胜、总统选举大赢的重要原因，这个方程式四个因缘就是民进党执政失去民心、国民党奋发图强、团结友党与党友，以及推出具有胜选机会、品德能力以及忠于党国的人选，当年没有人脱党违纪参选。

由于竞争对手洪秀柱提到有人主张改党名，吴敦义说，国民党不必改名换姓，只要改党的“个性”，他推崇已故总统蒋经国是了不起的政治家，未来的党魁只要能学习蒋经国的精神，团结所有力量，心中真心以蒋经国为典范，国民党就没有不能克服的事情。

他还强调，自己过去担任行政院长，让台湾经济成长率达到10.63％，全球竞争力名列前茅，担任党魁的人一定要能了解民情、知道民瘼，累积这样的阅历，然后再团结全党，才有可能让国民党在2018选举有所掌握，2020找到一位最有机会胜选与品德能力经验的人，让党赢回政权与尊严，让中华民国发热发光。

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