吕秀莲希望门槛降 和平中立公投拚过关

（联合早报网讯）正在推动和平中立公民投票连署的台湾前副总统吕秀莲昨天说，也许下周她与前民主进步党主席林义雄一起绝食；立法院如果修法降公投标准，大家一起努力，她的和平中立公投应会过关。

联合新闻网报道，吕秀莲昨晚出席“和平魔幻夜”活动，阐述她主张透过“和平中立”公投，让台湾成为“东方瑞士”。

人民作主教育基金会日前在民进党中央党部前展开为期16天的24小时接力禁食行动，要求立法院应于20日前通过公投法部分条文修正草案；林义雄将于11日任主禁食者。

吕秀莲说，依目前公投标准，推和平中立公投，第1关要9万5000份连署，第2关要在6个月内有95万份连署，“林义雄现在绝食，也许下周我与他一起绝食”；立法院如果修法降低公投标准，第1关只要2000份，第2关降成28万份；大家一起拚，应该会过。

她说，需很多人响应，到明年底希望完成，明年选市长、议员，最重要的是希望大家为台湾助选，公投支持台湾成为东方瑞士、和平中立。

吕秀莲也提到美中台互动表示，美国总统特朗普（Donald John Trump）为朝鲜危机，现在要巴结中国领导人习近平；中国从“小尾流氓”变“大尾流氓”，连美国也要忍耐中国。

她说，包括菲律宾、韩国与日本等，台湾的几个邻居现状都在变，去年总统蔡英文就职以来，中国每件事都在为难台湾，所有国际组织、代表都不让台湾参加，像今年世界卫生大会到目前为止，台湾还未收到邀请函。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅