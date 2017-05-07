前美驻中大使骆家辉已离婚数年

（联合早报网讯）前美国驻中国大使骆家辉的妻子李蒙（MonaLee Locke）日前证实，自己已与骆家辉离婚数年。

据美国西雅图KIRO7电视台报道，李蒙证实自己已离婚。李蒙曾任职于KIRO7。

报道指出，根据查阅到的记录，西雅图国王郡（King County）当地法院2015年4月15日做出对骆家辉夫妇的离婚判决。但从公开的报道看来，最迟到2016年，骆家辉和李蒙还是以夫妻的面貌出现在公众场合。

李蒙表示，“目前我们已经离婚几年了，但依然是孩子们的父母，也是彼此的好朋友”、“这也是为什么我们依然在一些有意思的事情上合作。”

据香港01报道，骆家辉2013年宣布辞去驻中国大使一职时，就曾传出他是因为在大陆有了婚外情，才被迫辞职。当年消息称，骆家辉婚外情对象是在北京生活的一名女企业家，但不确定是中国籍还是美国籍，也不确定他们相识的具体时间。

不过，当年李蒙坚决否认有关婚外情的传闻，称骆家辉辞职是全家的决定，因为全家人不想长期在西雅图和北京来回奔波。不料，在骆家辉辞去驻中国大陆大使一年后，两人便悄悄地办理了离婚手续。

报道称，李蒙出身名门，其祖母蓝妮是孙中山独子孙科的夫人、云南的苗王公主。

骆家辉在2011年至2014年担任美国驻陆大使，之前历任美国商务部长、华盛顿州州长等职。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅