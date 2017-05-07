中国编撰大百科全书 要超越维基百科

（联合早报网讯）中国政府聘用2万多人编撰中国最大的电子百科全书，向维基百科发出挑战。这些学者和研究人员来自100多个知识领域。目前，计划将总的容量提到近30万个条目，每个条目文字长度约为1000个字符。这样，新版百科从总量上将超过《大不列颠百科全书》并接近中国版维基百科。与此同时，将向中国公民提供涉及历史和政治问题的官方解释。

据俄罗斯卫星网报道，《中国大百科全书》是一座“文化万里长城”。该书执行总主编、中国书刊发行业协会会长杨牧之在与著名学者和专家见面时这样说道。

该项目的重要性还在于，美国原版维基百科部分内容在中国大陆受禁。尽管阅读其中大部分内容是没有问题的，但如果想进入达赖喇嘛或者习近平的生平页面，则会出现网页错误字样。杨牧之在和学者见面时指出，中国因此经受巨大国际压力，所以有必要打造自己的百科全书，以便引导“公众和社会”。

中国科学院院长白春礼就该项目向与会者们指出，从技术角度看，百科全书将处于最先进层面。其主要任务是推动中国科技成就、历史遗产和增加中国在世界的“软实力”。

杨牧之先生在2016年年末指出，读者们认为维基百科是权威性的、准确的。而维基百科创造者们所基于的立场是打造“每个人都可校对的自由百科”。但杨牧之并不隐瞒在这方面的野心。他指出，我们拥有世界上最好的和更有权威的团队，我们的目标不是赶上而是超越维基百科。

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