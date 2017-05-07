嘉陵江广元段铊元素超标4.6倍：污染源初步判定

（联合早报网讯）本月5日，四川省广元市环境保护局官方微博“广元环保”发布的一则“关于嘉陵江水质铊超标应急处置情况通报”引发各方关注。

据央广网报道，通报称，嘉陵江入川断面出现水质异常，根据监测数据，用于城区居民生活供水的西湾水厂水源地水质铊元素超标4.6倍，远远超出了中国地表水环境质量0.0001㎎/L的标准，对百姓用水安全造成严重威胁。

随后，一些嘉陵江沿岸镇政府发布的紧急通知也开始在网上流传，提醒嘉陵江、康宁河沿岸群众，在问题查清之前“禁止人畜饮用江、河水，禁止一切水上作业”。据称，这次水污染造成了广元市城区出现大面积停水。

据报道，水污染发生后，广元市立即采取了净水处理、泄洪和加密监测等应急措施，西湾水厂也随即停产。为了全力保障市民生活用水，广元市立即启动了可实现日产3至4万吨的城市应急供水，同时，从6日早上8点起，15辆消防车、环卫车、专用送水车对广元市东坝、南河、万源、雪峰和老城片区部分供水不足的区域实施送水服务。

在6日晚上9点的时候，监测数据显示西湾水厂水源地水质铊元素浓度已降至0.0001mg/L，达到国家标准，上游无新增污染物，嘉陵江流域水质趋于稳定，当地将根据情况开展恢复供水工作。

据了解，经过相关专家及部门的综合研判，初步判定此次水污染的污染源为川陕界上游输入型、一次性污染团，目前，当地公安、环保等部门仍在全力排查当中。据悉，此次水污染将不会对下游造成影响。

昨天晚上，广元官方发布消息称，今早8点前实现恢复性供水。

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