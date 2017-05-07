山西“空中驾校”涉事楼房原规划为停车场 已被封闭

（联合早报网讯）日前，中国青年网报道山西太原市万柏林区瓦窑街惊现“空中驾校”一事，引发社会关注。5月6日，涉事单位山西涤纶厂对本网回应称，“事发地原规划为停车场，涉事建筑已被封闭。”

据中国青年网报道，太原一栋在建房屋的楼顶成为驾校的训练场，虽然楼顶有数百平方米，但因为距离地面有二十多米高，学员在练车时仍提心吊胆，感觉在拿生命练车。

5月6日，涉事单位山西涤纶厂发布“情况说明”回应称，涉事楼顶本规划为停车场。“2014年1月山西涤纶厂与太原市荣茂利贸易有限公司签订协议，在山西涤纶厂原制造车间拆除后，由太原市荣茂利有限公司负责建一幢四层建筑，顶层规划有一停车场，现该建筑主体完工，由建筑方太原市荣茂利贸易有限公司负责管理。”

山西涤纶厂的“情况说明”称，报道发布后，该厂及上级主管部门领导马上召开会议确认，山西涤纶厂既未与驾校签订练车协议，也未收取驾校任何费用。会议布置了处理这一问题的相关措施，要求对该建筑物进行封闭。

5月7日，记者再次来到涉事建筑楼看到，楼顶已没有此前“驾校场景”，楼体周围已立起隔离板，前往楼顶的楼道门已被锁上，并贴有通知称“禁止停放一切车辆”。

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