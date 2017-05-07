港“六七动力”与工联会举行六七公祭

（联合早报网讯）今年是六七暴动50年，香港六七动力研究社和工联会等逾百人到粉岭和合石为“六七”举行公祭。

据明报报道，六七动力研究社长陈仕源致祭辞，指死去的工友不是暴徒，而是民族英雄，他们不会被忘记。陈稍后受访时指，工联会首年参与公祭，正式就事件表态；他称当年没有做错，故不需平反，又相信中联办和中央政府将会对六七“有个说法”。

和合石葬了16名六七暴动死者遗体，今年有约120人来到致祭，为该社6年前举办首次公祭以来最多人参与的一次，当中80至90人曾因暴动入狱。他们先默哀约一分钟，再向死者三鞠躬，并献上鲜花致意。

工联会副理事长唐赓尧致辞时表示，因“怀缅一场有深远意义的政治运动”，形容当年事件为反英抗暴斗争，又指港英政府当年血腥镇压参与者，致多人在事件中牺牲。他又认为，事件促成港英政府在70年代提出一连串改革，包括教育、医疗、房屋和廉政等。

全国人大代表吴亮星也出席了公祭，其父亲在六七时曾被捕。他指自己曾于两会提出平反六七建议，认为获中央相当重视，但不愿披露更多细节。

陈仕源完成公祭后表示，盼藉六七暴动50年让更多人知道当年发生的事。他认为，最多人误会的是“左仔暴动”、“左仔烧林彬”及 “左仔炸死两姊弟”。

他认为当年非暴动，是爱国者反帝国主义行动，而林彬案是“悬案”，不能怪罪他们；又形容两姊弟被炸死是被插赃嫁祸，因他们居住于北角，为左派集中地，不会于此放炸弹。

陈又说，8至10月会联同工联会举办六七展览，“还原真相”。

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