台湾女性官兵服役禁区仅剩潜艇

（联合早报网讯）台军女性飞官、女性战车官兵陆续服役，打破多年来惯由男性担纲的传统，唯独潜艇未开放女性官兵服役。虽美国、英国等国海军已开放女性官兵登潜艇服役，但台军官员指出，台湾潜艇空间有限，无法规划女性专属空间，因此现阶段尚不可行。

据自由时报报道，台湾海军曾安排媒体登上“茄比级”训练潜艇参观，舰上空间相当狭窄，不仅士官兵需并排睡在大通铺，睡在内侧的官兵如要下床值勤、如厕，还得“滚”过外侧官兵。连军官的独立休息空间，也是采通铺形式，床位也不比士官兵来得大。纵使舰长拥有自己的舰长室、床位，但空间狭小到连办公桌都放不下，必须设置活动桌板，解决办公需求。

美、英等国已有女性潜艇官兵，但他们的潜艇排水量都超过三千吨，甚至超过一万吨。而负责台湾第一线战训任务的剑龙级潜艇和茄比级潜艇皆为排水量二千吨左右的中型潜艇。因此官员说，台军目前尚无开放女性登潜艇服役的计划，现阶段也不可行。

参谋总长李喜明今年四月底赴台湾立法院外交及国防委员会备询时也说，台湾目前无法开放女性官兵服役的军备就只剩潜艇，这是因潜艇内无任何私密空间，“连换衣服都没有私密空间”，这与性别、能力无关，主要是生活区考量。

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