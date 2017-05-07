特朗普女婿家族企业北京办说明会 鼓励投资换“绿卡”

（联合早报网讯）法新社引述纽约时报报道称，美国总统特朗普女婿库什纳（Jared Kushner）的家族公司昨天（6日）在北京举行投资移民说明会，库什纳妹妹出席并鼓励中国买家投资换取美国身份，还提及与库什纳的关系，引起利益冲突争议。

库什纳的妹妹妮可（Nicole Kushner Meyer）此次是代表家族企业，与一家名为“北京侨外”的出国咨询公司合作，在北京丽思卡尔顿酒店宣传家族位于美国的“Kushner1 新泽西中央大厦”房地产项目，希望筹得高达1.5亿美元的投资。

据现场流传出的照片看，该项目的中文广告上，着力突出“第87个EB-5美国投资移民项目”、“50万美元移民美国”等讯息。

妮可向在场超过100名潜在投资者强调自家企业与库什纳的关系，并提及库什纳之前曾是公司总裁。她说：“这个项目对于我和我整个家族意味良多。”

36岁的库什纳现任白宫高级顾问。他已于今年1月辞去在家族企业的职务。

美国EB-5签证属于投资移民签证项目，外国投资者投资50万美元在一个美国企业，并在当地创造10个就业机会，就可获得美国永久居住权，俗称“绿卡”。

据美国国务院数据，2015会计年度取得该签证的外国人为9764人。其中，中国人为8156人，占整体的83.5%。虽然是为了吸引海外投资而设立的机制，但中国人占比之高已经超出想象。

库什纳家族的地产项目在北京公开宣传，也引发争议。华盛顿邮报质疑，库什纳作为白宫要员，也是北京与特朗普政府的重要管道，此举再度涉及利益冲突。美国法律禁止政府官员利用职务之便获取个人利益。

根据“北京侨外”这家获得中国政府认证批准的移民机构消息，库什纳家族企业接下来还将在上海、广州和深圳举办类似的说明会。

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