郝龙斌建议郭台铭披蓝袍选2020 洪秀柱：不排斥任何人

（联合早报网讯）台湾国民党主席选举今早在高雄首场分区政见会，郝龙斌建议郭台铭披蓝袍角逐2020大位。党主席洪秀柱对此表示，“不排斥任何人，只要理念与我们相同，只要能赢都不排斥”。

据中时电子报报道，高雄政见会后，洪秀柱马不停蹄前往前镇区君毅正勤眷村拜票，加油声不绝于耳，民眾抢着握手、合照。不过打趣的是，会场迎接洪的除了有加油红布条、旗帜、红纸外，建筑物上头还有“吴敦义第一赞”的大型看板。

洪当场开讲逾30分，先是反驳“国民党不倒，台湾不会好”这句话，现在政党轮替后，蔡英文上台，台湾反而更糟，从观光“惨”业、一例一休、进口核食、年金改革等，民眾三不五时就得上街头争权益发声。

她提到，年金改革对军公教人员相当不公平，早年他们选择这项职业，将自己献给国家，现在政府说国家财政困难，就找他们动刀，“是可忍孰不可忍”。她炮轰，前瞻基础计划8800亿新台币，加上地方配合款，动辄上兆元，“蔡英文不是说没钱了？”

她认为，政治不该有“ㄉㄨ ˊ”（du），政治人物不该荼“毒”人民，也不该搞台“独”。她重申，自己遵照宪法，未与党不同调，“中华民国（政府）在台湾，台湾不是中华民国，台湾只是个地方”。

她有感而发的说，担任党主席一年来，概括承受许多风雨，建立新制度、杜绝人头党员，“国民党不再家大业大，必须裁员”。纵使手心手背都是肉，她也招来批评、万箭穿心，但这是必然要走的路。

“只要是对的就会勇往直前”她说，国民党不能忘记连续两次失败教训，必须痛定思痛，“学习赤脚长大”、“弯下腰来重建家园”，希望520党主席选举能够一次过半。

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