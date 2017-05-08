洞庭湖最大矮围实施爆破拆除 欲再现“八百里洞庭”

（联合早报网讯）5月7日17时07分，随着一声巨响，洞庭湖内最大矮围——下塞湖矮围节制闸开始实施爆破拆除，三万余亩湖面将回归洞庭湖。

据中国新闻网报道，位于洞庭湖腹地沅江、湘阴、汨罗交界的下塞湖矮围，始建于2002年，堤身长2.1万米，拥有节制闸三个，此前曾是沿湖企业和个人进行圈湖捕捞、水产养殖的场所。该矮围爆破后，将增强高洪水位时下塞湖河道行洪功能，恢复洞庭湖原有湿地生态调节功能。

报道称，作为“长江之肾”，古称“八百里洞庭”的洞庭湖是《湿地公约》国际重要湿地名录，素以物种丰富、鱼类众多闻名于世。正因如此，外滩围网、湿地围垸、洲滩开垦等竭泽而渔的“圈湖运动”也频频上演。

“这些矮围网围阻断了水中鱼类的洄游通道，破坏了生物的多样性，并且降低了洞庭湖蓄洪能力。”沅江市副市长王志强说，沅江拥有湖洲水域面积175万亩，是湖南省“拆围推网”的重点县市，此次爆破拆除不仅是保护洞庭湖环境的创新之举，也反映了政府再现八百里洞庭的坚定决心。

2014年11月，由政府主导的洞庭湖非法矮围网围专项整治行动在岳阳、益阳、常德三地展开，针对洞庭湖湿地内存在多达42万亩的矮围网围，官方要求在2017年底前全面清理拆除。

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