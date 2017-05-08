中国留学生评法国新总统：对他推行改革很有信心

（联合早报网讯）法国总统大选第二轮投票在当地时间5月7日上午8时正式开始。新加坡时间8日凌晨2时，第二轮投票结束，初步统计结果显示：马克龙以超过65%的得票率当选法国总统。有中国留学生在接受法国国际广播电台采访时表示，“对马克龙的上台之后推行改革还是很有信心的。””

据法国国际广播电台报道，马克龙当选后，有许多人在卢浮宫广场庆祝胜利，在庆祝胜利的人群中偶尔也能看到遇到一些中国人，他们中有许多是在巴黎读书的学生。

据报道，法国国际广播电台记者遇到两位巴黎政治学院的中国女留学生，她们不仅关注法国总统选举，而且还主动接近马克龙的竞选团队，为马克龙助选。其中一位学生表示：“我觉得马克龙的政治运动的核心点是通过此次运动凝聚了许多人，他的支持者们都认同他的理念，这就形成一个向外辐射的一个网络，这样就可以带动更多的人，可以在无形中创造改革的氛围。其实，奥朗德当初上台时也有许多改革的决心，但是，由于各方反对，尤其是工会的反对，最终导致改革未能获得推动。所以，我对马克龙的上台之后 推行改革还是很有信心的。”

另一位女同学补充说：“马克龙对中小型企业有一些有利的政策，我觉得法国经济目前比较低迷，就需要马克龙这样的人来搞活经济，包括他此前推出放松对公交车以及出租车的规定的一些政策，对搞活法国经济都是很有利的。”

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