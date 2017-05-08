台湾八田与一铜像修复启用 赖清德：台日感情更好

（联合早报网讯）台湾乌山头水库的八田与一铜像修复揭幕，八田与一家属亲自出席，感谢市府尽速修复，强调台日关系不会受到影响。台南市长赖清德表示，台日感情更好，经过考验的感情才是真正的感情。

据自由时报报道，八田与一铜像头部上月15日遭人蓄意锯断，因5月8日八田与一忌日追思会将届，嘉南农田水利会、市府与奇美博物馆全力展开修复工作，昨日举行铜像修复揭幕典礼，过程顺利，今日下午如期举行追思会。

昨日上午揭幕仪式上，包括八田与一长孙八田修一等多位家属，以及日本台湾交流协会高雄事务所长中郡锦藏、日本金泽市长山野、加贺市副市长河合笃史等人出席，八田修一特别感谢市府能够如此迅速地修复铜像，强调台日关系不会因铜像破坏事件而受到影响。

赖清德表示，八田与一铜像遭人蓄意破坏，市府未能妥善保护，对于家属表达遗憾，但此种破坏行为不会影响台日感情，台日感情甚至会因为历经考验而更好。

嘉南农田水利会会长杨明风除对于铜像遭到破坏表示遗憾，并强调已加装照明、监视录影等设备，未来也会加强铜像安全维护，而近来面临缺水，农业、工业、民生等用水需要调度，此时也更加显见八田与一与乌山头水库的重要性。

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