陈氏太极朱天才：太极拳没真假 只有作假的人

（联合早报网讯）最近段时间，关于太极拳的争议在网络上持续火热，其中不少人质疑太极拳，质疑社会上广为流传的太极拳大师。

据华西都市报报道，5月7日，如今陈氏太极“四大金刚”之一的朱天才受访时表示，在如今的社会上，确实有许多靠着太极招摇撞骗的人，但这些人在整个太极拳群体中，只是少数，“他们确实是在作假，但并不能说太极是假的。”

谈到太极中的假大师，最出名的无疑要数之前的闫芳。在接受央视的采访时，闫芳曾表演了“掌风伤人”、“凌空劲”，尽管后来经过央视曝光，这些东西全部被证明是捏造，但她对太极拳的伤害却已经造成。

对于此人，朱天才毫不隐晦的表示，“她就是个无耻之徒！”对于如今社会上的这些假大师，朱天才表示自己都知道，“确实有一些人在骗人，对于他们，大家也尽量在打击，就说闫芳，他的师兄就曾经说过把她开除出师门，但她就是不承认，说只有她师父才有资格把她逐出师门，遇到这种无耻的人，我们也没有办法。”

对于如何净化如今的太极环境，朱天才表示，目前确实也没有一个太好的办法，“现在练习太极拳的人那么多，害群之马肯定是有的。放在古代，可能就是直接上门踢馆，大家一搭手就知道真假了。但是现在肯定不可能，我们只能做到的就是尽量呼吁。”

对于如今社会上，以及网络上对太极的质疑，朱天才表示，这种质疑是毫无道理的，“太极是一种文化，是一种传承，是老祖宗留下来的，它是一种哲学，一种道理。所以，太极拳肯定不能假的。”

朱天才说，太极拳本身的发展是从技击而来，但由于社会环境的变化，现在的主流是以健身为主，“有人认为，太极拳不打人就是假的，这种认识首先就是错误的。”对于现在的质疑，朱天才认为，所谓“假”其实是部分人的部分行为，“这并不是只存在于太极拳，各行各业都有。就像，有人利用你们记者这个职业行骗，但并不能说明，记者就是个假行业。”

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