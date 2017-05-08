多次晤林郑谈教育 陈美龄：觉得自己不会做教育局长

（联合早报网讯）香港候任特首林郑月娥正筹组下届政府班子，有报道指持史丹福大学教育博士学位的前歌手陈美龄是教育局长人选之一。陈美龄今早在商台节目承认，曾多次与林太交流教育议题，亦被问及“对香港是否很有感情”，对于会否出任教育局长，她则说“假设性问题不回答”。

据明报报道，对于被传教育局长人选之一，陈美龄表示，当时有记者问及有关事宜，她回应no commemts（不评论），就令人认为“可能是又可能不是”。

被问到会否有更清晰说法，陈美龄则说“有朋友教我，假设性问题不回答”，但表示若林太考虑推荐她出任教育局长，亦是一个鼓励，显示林太对其提议有兴趣。主持人追问林郑月娥在会面中有否提过此说法，陈重申“假设性问题不回答”，并说“我想我不会答”。

陈美龄表示，林郑月娥当选后曾多次跟她交流教育议题，但并非林太主动邀请，只是“大家的朋友想大家见面”，亦不是单独会面，她指林太对其建议很有兴趣。被问到林太有否邀请她留港为教育做多些事，陈则说“她问我对香港是否很有感情”。

她又说，林太对教师待遇问题最有兴趣，因现时待遇不平均，如合约制、副教师等问题。

陈其后在节目中又表示“觉得自己不会做教育局长”，被问到是否代表不会做全职公务员，而是以顾问形式服务，她则说自己是白纸一张，现在只是开始，但大家讨论是非常好的事。她又说，“不是你自己想做什么就什么，人家找你才可以做”，并指若留港全职工作，日本那边的工作会有困难，亦说需视乎岗位是否适合自己。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅