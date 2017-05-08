易建联：不想带伤拖国家队后腿 周赵郭丁都不错

（联合早报网讯）作为中国男篮最有影响力的现役球星，又是东道主的易建联，自然不会缺席2019世界杯的抽签仪式。在采访环节，易建联透露他会从现在开始就为2019世界杯做准备。

据信息时报报道，“还需要进一步的康复和治疗，肯定希望有个健康身体进国家队，不想带着伤腿去拖后腿。”易建联说到，“作为球员首先要做好本分，就是全力以赴去提高自己。 2019年世界杯在家门口，我参加过奥运会，我知道这种比赛的难能可贵。”

巴西奥运会上，中国男篮一场不胜，易建联认为目前的中国男篮要多向欧洲球队取 经，而不是眼里只有NBA、只有美国队。易建联说：“欧洲很多强队我们都要向他们学习，或者澳大利亚队。他们成长都很快，包括打法、身体对抗。经过去年奥运会，就体验到了和自己的差距，很多地方要去下功夫。”

2019年的世界杯很可能是易建联代表国家队参加的最后一届大赛，尽管目前中国男篮与国际高水平球队的差距似乎在被拉大，但是易建联认为中国男篮还有足够的时间成长。

“2019年中国举办世界杯，对于我来说，是又一次幸运和荣誉，有机会在家门口，在家人、球迷面前去打这个比赛。现在有很多优秀的年轻球员，周琦、赵继伟、郭艾伦、丁彦雨航的表现都不错。他们都是经历过奥运会、亚锦赛，应该也是未来几年国家队的重要队员。”从易建联的谈话不难看出，阿联对中国男篮在2019年世界杯 上的表现充满了期待。

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