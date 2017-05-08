WHA报名倒数24小时 蔡英文推特第九度发文

（联合早报网讯）世界卫生大会（WHA）22日举行，台湾今年尚未收到邀请函，今天是网络报名最后一天，在今天这个“关键时期”，台湾总统蔡英文第9度在推特发文向国际喊话把台湾纳入WHA。

据中央社报道，今年WHA将于5月22日到31日在瑞士日内瓦举行，台湾自西元2009年起以“中华台北”观察员身分出席，去年受两岸关系影响，前卫生福利部长林奏延直至会议2周前才收到邀请函，且当中添加“联合国第2758号决议”、“一中原则”等文字。

WHA网络报名今天截止，总统蔡英文之前8度发推特，以英、日文向国际社会喊话。在最后倒数24小时，蔡总统今天早上在推特转发驻美代表处一篇关于驻美代表高硕泰投书华盛顿时报的推文。

蔡总统以英文表示：“中华民国台湾对全球健康的投入值得被纳入WHA”。

“华盛顿时报”网站在美东时间5日刊出高硕泰的投书，高硕泰说，台湾对全球卫生有许多贡献，应以观察员身分、受邀参与世界卫生大会（WHA），才是做对的事情。

为了参加WHA，台湾通过友邦和美、日等国不断对WHA秘书处喊话，但至今仍未收到邀请函，今天是网络报名最后期限，台湾卫福部已表示，无论结果如何，傍晚都将举行记者会说明后续作为。

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