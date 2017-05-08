谢阳：没有刑讯逼供的行为 更没有遭到酷刑

（联合早报网讯）今天（8日）上午，长沙市中级人民法院开庭审理谢阳案，当公诉人讯问被告人谢阳，公安机关、检察机关是否保障了其权利时，谢阳表示，公安机关及检察机关对该案进行的侦查活动合法，充分保障了其权利，同时表示，没有刑讯逼供的行为，并强调“更没有遭到过酷刑”。

据澎湃新闻网报道，谢阳是一名律师，他曾在长沙市雨花区法院代理一起拆迁诉讼时，组织他人哄闹法庭，导致庭审无法进行，涉嫌扰乱法庭秩序罪；此外，警方查明他还有其他行为涉嫌煽动颠覆国家政权罪，2015年7月，被警方采取强制措施。

据报道，2016年10月到11月期间，在西方媒体和网络上，出现了若干篇关于谢阳在涉案羁押期间遭遇了疲劳审讯、被殴打等酷刑的报道，这实际上是另一名北京的律师江天勇编造的谣言。

报道称，江天勇交代，他之所以编造谢阳被羁押期间遭遇酷刑一事，并通过一些加有境外媒体记者和使领馆人员的即时通讯工具进行传播，是因为一些西方机构和媒体特别热衷于报道中国的人权、法制、酷刑等方面的负面新闻，以此来攻击中国政府及体制，抹黑中国政府的形象。而他就是要通过境外媒体的报道，来给中国公安机关和政府施加压力，干扰司法。

但现在，江天勇表示对于策划、炮制谢阳遭遇酷刑一事，觉得非常对不起他，他希望谢阳能迷途知返，早日回归家庭和社会。

江天勇还说：我现在是特别后悔。我也想对我的太太说，希望她不要被境外的这种外国人利用了。

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