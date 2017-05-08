美报告：中国超级电脑制武器 威胁美国家安全

（联合早报网讯）一项研究报告指，中国在开发超级电脑以用于建造先进武器方面，风头正在盖过美国，一旦美国在该领域失去领导地位，将对美国国家安全构成威胁。报告呼吁美国政府采取行动，增加超级电脑领域投资。

据环球时报报道，该份题为“美国在高性能计算领域的领导地位：来自国家安全局-能源部有关高性能计算技术会议的报告”由美国国家安全局和能源部联合进行，研究结论基于对中国新型超级电脑“神威太湖之光”的评估。报告指超级电脑在设计、开发和分析方面，几乎在核武器、网络战能力、舰船、导弹防御、高超音速武器等现代武器系统发挥重要作用，又指中国正在快速研发高超音速导弹，该些导弹可携带常规弹头和核弹头。

报告指出，美国若在高性能电脑领域失去领导地位，可能会严重削弱美国的核威慑力，并降低未来武器系统的先进性。若中国将一种新武器投入现役，且该武器是在优越的高性能计算基础上研发，美国无法准确估计其真实能力，那么美方很可能会高估或低估有关威胁。

报告又指，目前美国有成本效益较好的超级电脑能力，不过，一旦美国在该领域失去领导地位，将会导致以大幅增加的成本去采购超级电脑。在工业应用方面，如果美国变得依赖中国的超级电脑，这可能导致知识产权的流失和竞争优势的丧失。报告并呼吁美国政府采取行动，增加预算领域投资，包括提高去年制定的国家战略电脑机构计划的投资。

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