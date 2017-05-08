中越两国投放千万尾鱼苗 守护北部湾渔业可持续发展

（联合早报网讯）2017中越北部湾渔业资源联合增殖放流与养护活动，今天（8日）在中国广西东兴市中越界河北仑河口举行。当天，中越两国代表共向北部湾水域投放石斑鱼、真鲷、黑鲷等鱼类苗种超过4100万尾，将有效推动北部湾渔业可持续发展。

据中新社报道，北部湾盛产鲷鱼、金线鱼、沙丁鱼、金枪鱼等50余种有经济价值的鱼类，以及虾、蟹、贝类等，是中越两国渔民共同的作业渔场。

中国水产科学研究所南海所所长江世贵在接受中新社记者采访时表示，北部湾渔业种类丰富，生产率较高，但经过长期的开发生产生活，近年来渔业资源量已有所下降，对两国渔民收益带来一定影响。

江世贵称，为推动北部湾渔业资源的养护和可持续利用，2004年6月30日，中越两国北部湾渔业合作协定正式生效，为北部湾渔业生产作出了妥善安排。2017年1月，两国还签署了《中华人民共和国农业部和越南社会主义共和国农业与农村发展部关于开展北部湾渔业资源增殖放流与养护合作的谅解备忘录》。

越南农业与农村发展部副部长武文八说，越南和中国一直在多个领域相互合作与支持，尤其是农业和水产领域。当前越中北部湾的合作已向积极方向取得实质性发展。

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