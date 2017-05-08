辽宁两嫌犯抢4201克黄金首饰落网

（联合早报网讯）辽宁省沈阳市公安局今早（8日）11时举行新闻通报会，称5月5日12时许，在沈阳市法库县发生一起抢劫金店案件，两名犯罪嫌疑人持枪械闯入该县某金店内，抢走4201克黄金首饰(价值人民币138万余元)后逃离现场。目前，该两名犯罪嫌疑人已被抓获。

据中新网报道，案件发生后，公安机关迅速展开侦破工作，初步确定两名经过伪装的犯罪嫌疑人为男性，二人作案后驾驶一辆摩托车逃离现场。经过对辽宁省法库、康平、新民、阜新、彰武及内蒙古通辽等地的大量摸排和侦查，发现了犯罪嫌疑人在作案前后的行踪，并确定其中一名犯罪嫌疑人藏匿于沈阳市皇姑区某酒店内。

5月7日下午6时许，专案组在沈阳市皇姑区嘉陵江街某快捷酒店将犯罪嫌疑人路某某(男，28岁，江苏涟水人)抓获。

5月8日上午7时许，抓捕组民警在沈阳市大东区联合路东建街某小区内将另一名犯罪嫌疑人胡某某(男，45岁，辽宁抚顺人)抓获，并当场从其家中缴获制式枪支1支，子弹34发，以及全部被抢的黄金饰品。

经突审，路某某、胡某某对5月5日中午在法库县某金店结伙抢劫黄金首饰的犯罪事实供认不讳。

目前，犯罪嫌疑人路某某、胡某某因涉嫌抢劫罪已被沈阳警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

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