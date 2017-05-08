珠海男子要独自划皮划艇环行中国海岸线

（联合早报网讯）一名珠海人挑战极限，将独自划皮划艇，环行中国海岸线。

据南方都市报报道，发起挑战的叫闪米特，真名李华灿，广东珠海人，目前在上海生活。闪米特准备在2017年5月15日开启他新一轮的探险活动——单人皮划艇环中国海岸线，一人一舟一桨，在无护航的情况下，利用纯人力来丈量中国的海岸线。

闪米特在2016年11月，被《美国国家地理》评选为全球十大探险家之一。他也是该评选开展12年来，第一个入围的中国人。之前几乎不为人知的闪米特，因为单人独漂黄河的事迹，逐渐进入国际视野。他在2017年4月27日接受BBC电话采访时曾说，漂流黄河最大的意义，是能以探险为媒介，让更多中国人产生了解和正视自己母亲河的想法和欲望。

事实上，从横渡琼州海峡、渤海海峡到环渡海南岛，从穿越泰国至柬埔寨的海域到漂流珠江全程，黄河全程，闪米特已经一个人划着纯人力的皮划艇，利用十年时间，在无护航的情况下划过了7000多公里的海洋和1.5万多公里的河流。如今这位探险家又将创造新的海上记录。

中国的海岸线长度为1.8万公里，居世界第四位。经过广西省、广东省、福建省、浙江省、上海市、江苏省、山东省和辽宁省。闪米特这次的环海起点设在广西省的防城港市，那里是中国和越南的边界。终点设在辽宁省丹东市，那里是中国和朝鲜的边界。

为了这次环海探险，闪米特特别定制了一条专用皮划艇。皮划艇宽度56厘米，长度5.4米，是一条窄长的凯夫拉材料制成的艇。艇身全部进行了加厚补强处理，增加了太阳能充电板，还特别设计了插钓鱼竿和运动摄像机自拍杆的地方。整条皮划艇的平衡，都靠人力划桨来控制。为了避免在喝水、吃东西和休息时翻船，这条新的探险艇还在座舱后增加了一条可收缩的横杆，需要时可抽开来，在两侧各挂一个浮球来增加平衡。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅