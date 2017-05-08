上海垃圾倾倒苏州太湖案开庭 被告涉环境污染罪

（联合早报网讯）今天（8日）上午，备受瞩目的上海垃圾倾倒苏州太湖案在上海姑苏区人民法院开庭审理，被告人王菊明、陆小弟涉嫌犯污染环境罪、被告人孙秋林涉嫌犯诈骗罪。

据中国央视报道，经检察机关审查查明：2016年1月，被告人孙秋林虚构能承揽江苏省太湖强制隔离戒毒所内宕口填埋工程的事实，以缴纳保证金为由，骗取被告人王菊明、陆小弟25万元。2016年5月至6月期间，被告人王菊明、陆小弟擅自接收来自上海的生活垃圾和建筑垃圾混杂物，共计23336.3吨，并倾倒至戒毒所宕口内，另有8艘载有垃圾的船只因被及时查获而未倾倒。

案发地所在的西山岛，在国务院审定的国家级风景名胜区内，同时系国家地质公园。根据环境保护部南京环境科学研究所评估，被告人王菊明、陆小弟倾倒的固体废物主要成分为生活垃圾和建筑垃圾，系有害物质，严重污染环境、破坏景观和自然风貌。苏州市各级政府相关部门为防止污染扩大、消除污染及弥补损失，产生费用共计人民币850余万元。

今年2月，姑苏区人民检察院以被告人王菊明、陆小弟涉嫌污染环境罪，被告人孙秋林涉嫌诈骗罪向姑苏区人民法院提起了公诉，由于案件复杂、影响较大，所以，本次开庭审理时间安排了5月8日全天和5月9日上午半天。

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