港珠澳桥工程伺服器遭加密勒索 港路政署称不影响进度

（联合早报网讯）香港路政署证实，今年3月初港珠澳大桥一个地盘写字楼的电脑伺服器被勒索软件攻击，发现后工程人员已即时切断有关伺服器的网络连线，并向警方求助。

香港《明报》报道，路政署表示，今年3月2日，路政署接获驻工地工程人员通知，指写字楼内的伺服器遭勒索软件(Ransomware)攻击，伺服器内的部分档案遭加密勒索。经发现后，驻工地工程人员已即时切断有关伺服器的网络连线，并向警方求助。署方引述顾问公司的回覆称，驻工地工程人员的个人资料及由承建商呈交的工人资料，没有储存于受勒索软件攻击的伺服器内，故有关资料未受影响。

路政署表示，已要求驻工地工程人员及承建商更新其写字楼内所有电脑网络保安软件，以加强网络保安，有关事件未影响该合约的工程进度。

有传媒今日报道，顾问公司奥雅纳（ARUP）工程人员当日在工地办公室使用电脑时，发现伺服器遭黑客透过经加密的勒索软件攻击，令伺服器内部分档案无法打开，黑客还要挟奥雅纳付钱才可重新开启档案，ARUP最后决定报警求助。

另外，香港民主党立法会议员邝俊宇指事态严重，已去信路政署长要求交代事件，查问遭黑客入侵的工程资料是哪些资料，是否包含工程机密资料，署方只称事件不影响工程进度，难以令市民信服，同时港珠澳大桥工程的电脑系统安全已响起警号。

邝俊宇促请路政署全力跟进，并解释为何早于3月2日接获工程人员通知，却迟至5月8日才承认事件。他还称，早前选举事务处资料失窃等连串事件，显示政府所谓用科技“得个讲字”，市民对政府处理资讯保安已全失信心。他促请政府全面加强资讯保安工作。

根据香港路政署网页资料，港珠澳大桥粤港分界线至观景山的香港接线项目于2012年5月动工，合约总价达129亿元，总承建商由宝嘉、中国港湾和威胜利联营，工程顾问为ARUP。路政署预料今年底该接线具备通车条件。

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