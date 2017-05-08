鸿海内部文件曝光 特朗普自称是夏普粉丝

（联合早报网讯）鸿海董事长郭台铭于4月底拜访美国白宫两次，日媒今日披露鸿海内部文件显示，特朗普在接见过程中，表示自己是夏普的粉丝，很期待夏普的产品。

台湾自由时报援引《时事通信社》报道，在鸿海副董事长暨夏普公司社长戴正吴给员工的文件中，提到4月28日他与郭台铭在与特朗普会谈时，特朗普说出了自己对夏普的感觉。文件中还说明，4月27日时郭台铭和戴正吴是与白宫幕僚见面，讨论投资美国的事宜。

文件里指出，他们在会谈中并没有谈到收购东芝半导体产业的事情，不过，鸿海和夏普都有考虑在美国设立液晶面板工厂。

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