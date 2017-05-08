天津政协原常委舒长云涉嫌受贿被立案侦查

（联合早报网讯）中国最高检网站今天（8日）消息，日前，天津市人民检察院决定，依法对中国人民政治协商会议天津市第十三届委员会原常委舒长云（正局级）以涉嫌受贿犯罪立案侦查。案件侦查工作正在进行中。

中通社报道，舒长云是在5月3日被天津市纪委通报“双开”的。在通报中，舒长云“犯事”的跨度，始于他担任天津市机械设备成套局局长，终于市政府副秘书长任上，前后约13年之久，主要问题包括利用职务上的影响为亲属经营活动谋取利益；违反国家法律法规规定，收受下属及管理服务对象钱款，利用职务上的便利为他人谋取利益收受钱款，涉嫌受贿犯罪等。

《北京青年报》旗下公号政知圈文章称，自2013年下半年起，作为天津市政府副秘书长的舒长云曾协助时任副市长尹海林分管城建、国土等工作。而尹海林早在2016年8月即已落马，今年1月被降为副处级非领导职务。此次官方通报舒长云落马，是“一步到位”，直接宣布其被“双开”且移送司法。

据《人民日报》此前报道，2016年10月9日，中央第三巡视组向天津市委反馈巡视“回头看”情况时，即指出天津存在“‘圈子’文化不绝，政治生态遭破坏；政治原则性不强，好人主义盛行”的情况。

天津市委原代理书记、市长黄兴国落马前后，就先后有一批他的“圈内人”被查，包括中国国家安全生产监督管理总局原局长、党组书记杨栋梁，天津市市委原委员、红桥区区委原书记张泉芬等。黄兴国曾通过向中央纪委“内鬼”袁卫华打探前者涉案信息，以套取本人问题线索；而后者“圈子”囊括的政协天津市红桥区委员会副主席杨茂顺（副局级）和李可（副局级）等，也随其落马被查。

据政知圈文章描述，黄、尹二人落马后，天津市现辖16个区中有10个区四套班子成员中有人被查。

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