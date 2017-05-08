法国最年轻总统的 “中国观”

（联合早报网讯）巴黎时间7日晚，法国公布总统选举第二轮投票初步计票结果，年仅39岁的马克龙以大幅优势获胜，成为法国史上最年轻的总统。马克龙关于中国及中法关系的阐述引发关注。

“法中两国存在非常重要的历史关系”

中新社报道，关于如何定位法国同中国的关系，马克龙在竞选期间接受媒体采访时称，法中两国之间存在着非常重要的历史关系。两年之前法中两国共同庆祝了建交50周年，以及双方在战略、能源领域的伙伴关系。他认为法中之间的力量源泉，正是来自于法国率先承认新中国。马克龙称，中国现在是一个经贸、外交和军事强国，最近又在气候变化方面做出了承诺。希望法中之间能够延续并保持两国间正常的工作关系。

“与中国各领域战略伙伴关系很重要”

马克龙向媒体阐述对中国的看法和观点时曾表示，希望中国能够在经贸领域遵守世贸组织的各项规则，但他同时强调，法国乃至整个欧洲与中国在各个领域战略伙伴关系的重要性。马克龙称，希望保持与中国的政治和外交战略关系，因为在国际反恐、在防止气候变暖，在促进地区与全球的和平方面，中国是法国以及整个欧洲非常重要的伙伴。

“法国欧洲和中国携手，我们就能让美国有所改变”

据媒体报道，马克龙在总统选举第二轮投票前接受采访特别提出了与中国在气候问题上的合作。马克龙称，中国的全球意识有了改变，中国领导人在公开演讲中将气候议题完全融入到中国模式中，并就全球意识做出承诺，所以法国必须要和中国一起努力。马克龙还说：“我认为如果这两极，也就是说法国、欧洲和中国携手，我们就能让美国有所改变。”

多次引用毛泽东、邓小平用语

马克龙熟悉中国领导人，曾在接受采访时多次引用中国已故领导人毛泽东、邓小平的用语，主张加强同中国的关系。马克龙今年3月接受采访时认为，毛泽东主张的“能奏效的方案，就是好方案”，象征务实；他还曾在接受欧洲一家电视台采访时引用了邓小平关于改革开放的名言“不管黑猫白猫，能抓到老鼠就是好猫”，以突出自己作为中间派独立候选人，“无分左右，专注公务”的立场。

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