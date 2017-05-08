安峰山：台湾不能参加WHA 责任全在民进党

（联合早报网讯）中国大陆国务院台湾事务办公室发言人安峰山今天（8日）就世界卫生大会（WHA）有关涉台问题接受记者采访时表示，民进党当局拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，为台湾地区参加世卫大会设置了障碍。台湾地区今年不能参会的责任完全在民进党当局。

中新社报道，安峰山表示，自2009年以来，台湾地区连续八年以“中华台北”名义、观察员身份参加了世界卫生大会。这是在两岸关系和平发展的大背景下，在两岸双方均坚持体现一个中国原则的“九二共识”政治基础上，通过两岸协商做出的特殊安排。然而，由于民进党当局迄今拒不承认“九二共识”和两岸同属一个中国的核心意涵，破坏了两岸关系的共同政治基础，导致两岸联系沟通机制停摆。台湾地区参会的前提和基础不复存在，延续八年的有关安排难以为继。

安峰山指出，世界卫生组织是联合国专门机构，必须按照联合国大会第2758号决议和世卫大会第25.1号决议确认的一个中国原则，处理世界卫生大会涉台问题。民进党当局拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，为台湾地区参会设置了障碍。台湾地区今年不能参会的责任完全在民进党当局。

他表示，大陆方面始终高度重视台湾同胞的健康福祉，采取了多项措施促进两岸卫生领域交流合作。在坚持一个中国原则及“九二共识”的基础上，大陆海协会与台湾海基会签署了《海峡两岸医药卫生合作协议》《海峡两岸食品安全协议》《海峡两岸经济合作框架协议》等，搭建了多个交流合作平台。

同时，大陆在一个中国原则下，对台湾地区参与全球卫生事务也作了妥善安排。台湾地区专家可以参加世卫组织相关技术会议和活动，有需要时世卫组织亦可派专家赴台进行指导。这些安排确保了无论是岛内还是国际上发生突发公共卫生事件，台湾地区均可及时有效应对。至于台湾地区为什么不能参加今年世卫大会，这是民进党当局需要反思的问题。任何推卸责任、转移焦点的做法，都不可能得逞。

安峰山再次强调，关于台湾地区参与国际组织活动问题，大陆的立场是明确的、一贯的，即必须在一个中国原则下，通过两岸协商，作出安排。民进党当局应该认清现实，早日回到“九二共识”的共同政治基础上来。只有这样，两岸制度化交往才能得以延续，两岸也才有可能就台湾地区参与国际组织活动问题进行协商。

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