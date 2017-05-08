波音737-300客机告别中国民航市场

（联合早报网讯）在中国国内执飞的最后一架波音737-300客机今天（8日）在郑州国际机场退役，该型号客机亦正式告别中国民航市场。

中新社报道，这架编号为B-2959的波音737-300型客机，1996年开始在郑州服役。今天是该机在中国最后一次执行航班飞行任务，早上7时35分它从郑州机场起飞到杭州，又从杭州返回郑州，在郑州国际机场落地。

这架飞机已在中国南方航空河南公司服役20多年，可谓“功臣号”飞机，曾执飞许多重要任务。如1997年1月25日，郑州至澳门开航；2001年12月，巴基斯坦总统穆沙拉夫乘坐该机在中国访问；2003年5月，郑州至香港出口货物直航开通。

中国南方航空河南公司功勋飞行员王纪军即将退休，他特意申请执飞当日航班。他在下机时感言：“21年朝夕相处，如今我们俩能一块退役，这是我们的缘分。”

据介绍，当日退役2959号飞机系南方航空公司租赁的飞机。该机停飞后，需要办理退租手续，之后再调机美国。

从上世纪90年代开始，中国国内民航大量引进波音737飞机，成为中国民航市场的主力机型。但随着中国民航业的快速发展和航空客流的增长，机型也在不停地更新换代。

中国南方航空公司介绍，老一代737-300客机已逐渐完成了它们的历史使命，一架一架退出人们的视线，逐渐成为了大家的记忆。

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