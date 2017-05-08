上海党代会开幕 韩正承诺净化党内政治生态

（联合早报网讯）中共上海市第十一次代表大会今早开幕，800余名党代表开启中共十九大前上海最重要的政治生活。

上海市委书记韩正今天做报告时承诺，将不断净化党内政治生态，加大治庸治懒力度，确立“五用五不用”的选人标准，也呼应中共总书记习近平的要求，强调要“像绣花一样精细”地治理超大城市。

韩正也指出，在从严要求管理干部的同时，也要真心爱护干部，探索形成尽责免责、创新容错机制，“为担当者担当、为负责者负责、为干事者撑腰”，防止干与不干、干多干少、干好干坏一个样。

今年55岁的上海市委常委、常务副市长周波，就是上海近年来赏罚分明的一例。

前年12月，他曾因违反中央八项规定，违规接受公款宴请，受到党内严重警告处分，还被中纪委公开通报。

时隔一年后的去年11月，他跻身上海市委常委班子，同时兼任临港地区、长兴岛和张江高新技术产业开发区三个重量级管委会的主任。今年1月，周波接替出任上海市长的副书记应勇，担任常务副市长。

韩正说：“人才是上海最大的资源，必须大兴识才爱才敬才用才之风，聚天下英才而用之”，定立上海选人用人“五用五不用”标准。

他也列出上海提拔与惩处干部的标准，具体是忠诚干净担当、为民务实清廉、奋发有为、锐意改革、实绩突出的干部“得到褒奖和重用”；阳奉阴违、阿谀奉迎、弄虚作假、不干实事和会跑会要的干部“没市场、受惩戒”。

他还强调，坚持反腐败斗争“无禁区、全覆盖、零容忍”，尤其是要在金融、工程建设、医药卫生等重点领域，建立健全廉政风险防控机制；探索区纪委开展派驻机构改革，发挥派驻机构“探头”和“前哨”作用，把推进改革和防范腐败同步考虑、部署和实施。

在34页的党报告中，从严治党其实只占未来五年上海市委工作的六大目标之一，通篇不乏具人文笔触的修辞。

韩正用约八成的篇幅阐述，上海“要像绣花一样精细”治理超大城市，关键要以深化上海自贸区改革、打造张江科学城为世界级科创中心增长极为主要任务，在中国发展全局中，“勇当改革开放排头兵，敢为创新发展先行者”。

今年3月5日，中共总书记习近平在全国“两会”上参加上海代表团审议时，提出“绣花”的比喻。他当时说，上海要走出一条符合超大城市特点和规律的社会治理新路子，城市管理应该像绣花一样精细，要精细化管理，适应城市发展。

在着墨“文化上海”提升软实力、建设令人向往的卓越的全球城市时，韩正说：“建筑是可以阅读的，街区是适合漫步的，公园是最宜休憩的，市民是遵法诚信文明的，城市始终是有温度的”。

上海市前市长杨雄，今年2月正式卸下副市长职务的市政协副主席赵雯，今天也在主席台就坐，聆听党报告。

本次大会会期五天，将选举产生新一届市委常委。一般预计，以韩正、应勇和尹弘为一正两副书记的领导格局不会有大变动。

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